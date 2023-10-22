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Удар россиян по "Новой почте" на Харьковщине: количество травмированных возросло до 16 человек

Киев • УНН

 • 591416 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате ночного обстрела села Коротич Харьковской области количество раненых возросло до 16 человек. Об этом сообщает полиция Харьковщины, пишет УНН.

Удар россиян по "Новой почте" на Харьковщине: количество травмированных возросло до 16 человек

Детали 

Отмечается, что полиция документирует последствия военного преступления россиян. В частности, следователи, криминалисты, взрывотехники продолжают работать на месте попадания российской ракеты. Информация о погибших и раненых уточняется.

Около 22:20 в полицию поступило сообщение о том, что в результате вражеского обстрела села Коротич Песочинской территориальной общины горит отделение Новой почты и грузовой автомобиль. 

По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находилось 20 человек, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших - мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэкспертами проводят осмотр тел погибших. 

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Ранее УНН писало, что от удара погибли шесть человек и еще 14 были травмированы. 

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