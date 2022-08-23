Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении Зайцево - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские военные предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
Детали
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.
На Краматорском направлении огневому воздействию из артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА.
На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационные удары неподалеку от Соледара и Бахмута.
Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел.
Напомним
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,55 тыс. человек, 1921 танка и сотен единиц военной техники.