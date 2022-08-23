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Окупанти здійснили невдалу спробу розвідки боєм у напрямку Зайцевого - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські військові здійснили невдалу спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Зайцеве, відійшли, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

Окупанти здійснили невдалу спробу розвідки боєм у напрямку Зайцевого - Генштаб

Деталі

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного. Завдав авіаційних ударів біля Богородичного. В районі Нової Дмитрівки вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку вогневого впливу з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба. Здійснював розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Бахмутському напрямку зафіксовано вогневе ураження територій в районах Бахмута, Бахмутського і Кодеми. Завдав авіаційних ударів неподалік Соледара та Бахмута.

Окупанти здійснили невдалу спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Зайцеве, відійшли.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках населених пунктів Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцеве та Курдюмівка, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,55 тис. осіб, 1921 танка та сотень одиниць військової техніки.

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