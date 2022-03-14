Оккупанты собираются взрывать боеприпасы напротив энергоблока ЗАЭС - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции. Об этом сообщили в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.
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"В ближайший час оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Иными словами, безумные рашисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции!!!" - написали в Энергоатоме в Telegram.
Ранее
4 марта военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.
Площадка Запорожской АЭС была захвачена российскими оккупантами. На станцию прибыли 11 человек из Росатома.