Окупанти збираються підривати боєприпаси навпроти енергоблоку ЗАЕС - Енергоатом

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"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати «утилізацію» боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС. Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" - написали в Енергоатомі у Telegram.

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4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС був захоплений російськими окупантами. На станцію прибули 11 людей з Росатому.