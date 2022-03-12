Енергоатом: на захоплену окупантами Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних із Росатому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Уже 8-му добу Запорізька АЕС знаходиться під окупацією російських загарбників, 11 березня на станцію прибуло 11 цивільних осіб із Росатому, повідомили в Енергоатомі, пише УНН.
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"Вчора на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому. Серед них було ідентифіковано головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка та заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова", - вказали в Енергоатомі.
Деталі
Як зазначається, за словами представника цієї групи, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами. "Іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками", - додали в Енергоатомі.
"Водночас, інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія рф і буде такою назавжди, а Запорізька АЕС уже належить до системи управління концерну Росатом", - додали в Енергоатомі.
При цьому, як вказано, станом на 11:00 12 березня 2022 року український персонал станції працює на всіх 6 енергоблоках та професійно виконує свою роботу. "Однак, всі технічні питання керівництво станції примушують погоджувати з окупантами. Персонал знаходиться під сильним психологічним тиском з боку окупантів. Наші люди чинять спротив, відмовляються співрацювати з військовими, висловлюють неприязне ставлення до окупантів", - додали в Енергоатомі.
Раніше
4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС був захоплений російськими окупантами.
Доповнення
За даними Енергоатому, на ранок 12 березня усі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Поточна потужність чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на працюючих атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм, вказали в Енергоатомі.