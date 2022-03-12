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Энергоатом: на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских из Росатома

Киев • УНН

 • 127290 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Уже 8-е сутки Запорожская АЭС находится под оккупацией российских захватчиков, 11 марта на станцию прибыло 11 гражданских лиц из Росатома, сообщили в Энергоатоме, пишет УНН.

Цитата

"Вчера на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских лиц из Росатома. Среди них был идентифицирован главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов", - указали в Энергоатоме.

Детали

Как отмечается, по словам представителя этой группы, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захвата станции, а также оказания помощи с ремонтами. "Другой причиной их появления также называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками", - добавили в Энергоатоме.

"В то же время другой представитель оккупантов, который представился руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что это территория рф и будет такой навсегда, а Запорожская АЭС уже относится к системе управления концерна Росатом", - добавили в Энергоатоме.

При этом, как указано, по состоянию на 11:00 12 марта 2022 года украинский персонал станции работает на всех 6 энергоблоках и профессионально выполняет свою работу. "Однако, все технические вопросы руководство станции заставляют согласовывать с оккупантами. Персонал находится под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов. Наши люди оказывают сопротивление, отказываются сотрудничать с военными, выражают неприязненное отношение к оккупантам", - добавили в Энергоатоме.

Ранее

4 марта военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС была захвачена российскими оккупантами.

Дополнение

По данным Энергоатома, на утро 12 марта все атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на работающих атомных станциях и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм, указали в Энергоатоме.

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