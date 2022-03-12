Російські окупанти оголосили Запорізьку АЕС частиною Росатому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти, які зайняли територію Запорізької АЕС, оголосили, що станція тепер є власністю Росатому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Енергоатом.
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Як зазначив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Павло Котін, на Запорізькій АЕС зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція є власністю "Росатому".
"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.
Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", - повідомив Котін.
Нагадаємо
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відновило зв'язок із системами моніторингу на Запорізькій АЕС.