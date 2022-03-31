Оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев при выходе с Чернобыльской АЭС - мэр Славутича

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"Сегодня во многих населенных пунктах было замечено, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение, но мы знаем, что с ЧАЭС были забраны нацгвардейцы, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали и вывезли", - отметил он.

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По словам Фомичева, это прогнозируемое было действие оккупантов. Он добавил, что сейчас продолжаются переговоры по обмену.

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Как стало известно, российские оккупационные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город - спутник Славутич.

В "Энергоатоме" подтвердили информацию о фортификационных сооружениях - окопы, которые рашисти строили прямо в Рыжем лесу - наиболее загрязненном во всей Зоне отчуждения.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты действительно строили фортификационные сооружения прямо в Рыжем лесу, поэтому не удивительно, что они получили значительные дозы облучения и запаниковали.