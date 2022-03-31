Окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців при виході з Чорнобильської АЕС - мер Славутича
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Російські окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців, коли залишали Чорнобильську АЕС. Про це повідомив у відеозверненні мер міста Славутич Юрій Фомічев, пише УНН.
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"Сьогодні у багатьох населених пунктах було помічено, що ворог від'їжджає. Поки ми не знаємо достовірно, куди йде цей рух, але ми знаємо, що з ЧАЕС були забрані нацгвардійці, які з першого дня були в полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали і вивезли", - зазначив він.
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За словами Фомічева, це прогнозована була дія окупантів. Він додав, що наразі тривають перемовини щодо обміну.
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Як стало відомо, російські окупаційні війська збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
В “Енергоатомі” підтвердили й інформація про фортифікаційні споруди – окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
Згодом, стало відомо, що російські окупанти дійсно будували фортифікаційні споруди прямо в Рудому лісі, тож не дивно що вони отримали значні дози опромінювання й запанікували.