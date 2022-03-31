росіяни заявили персоналу Чорнобильської АЕС про намір покинути станцію – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Російські окупаційні війська збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Інформацію про це підтвердили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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“Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції”, - повідомили в компанії.
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Зазначається, що наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів.
В “Енергоатомі” підтвердили й інформація про фортифікаційні споруди – окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
“Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти”, - зазначили в НАЕК.
Також, за повідомленням, є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
Нагадаємо
За інформацією Міноборони США, російські війська починають відходити з території Чорнобильської АЕС.