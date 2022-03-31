россияне заявили персоналу Чернобыльской АЭС о намерении покинуть станцию - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские оккупационные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Информацию об этом подтвердили в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.
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“Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - сообщили в компании.
Детали
Отмечается, что сейчас на станции еще остается небольшое количество рашистов.
В “Энергоатоме” подтвердили и информация о фортификационных сооружениях - окопы, которые рашисты строили прямо в Рыжем лесу - самом загрязненном во всей Зоне отчуждения.
“Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Поэтому среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда”, - отметили в НАЭК.
Также, по сообщению, есть данные о том, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных рф, которые держали в осаде город Славутич.
Напомним
По информации Минобороны США, российские войска начинают отходить с территории Чернобыльской АЭС.