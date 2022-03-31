россияне заявили персоналу Чернобыльской АЭС о намерении покинуть станцию - Энергоатом

Цитата

“Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - сообщили в компании.

Детали

Отмечается, что сейчас на станции еще остается небольшое количество рашистов.

В “Энергоатоме” подтвердили и информация о фортификационных сооружениях - окопы, которые рашисты строили прямо в Рыжем лесу - самом загрязненном во всей Зоне отчуждения.

“Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Поэтому среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда”, - отметили в НАЭК.

Также, по сообщению, есть данные о том, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных рф, которые держали в осаде город Славутич.

Напомним

По информации Минобороны США, российские войска начинают отходить с территории Чернобыльской АЭС.