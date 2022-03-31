Пентагон: війська рф відходять від Чорнобильської АЕС

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"Вони (росіяни – ред.) починають переміщувати частину своїх військ, відходять від Чорнобильського об'єкта і рухаються до білорусі", – сказав американський чиновник, пише france24.

"Ми думаємо, що вони йдуть, я не можу вам сказати, що вони всі пішли", – зазначив він.

#BREAKING Russians starting to withdraw from Chernobyl nuclear site: Pentagon pic.twitter.com/3fBQ5aEibF