Пентагон: війська рф відходять від Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За інформацією Міноборони США, російські війська починають відходити з території Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP та france24.
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"Вони (росіяни – ред.) починають переміщувати частину своїх військ, відходять від Чорнобильського об'єкта і рухаються до білорусі", – сказав американський чиновник, пише france24.
"Ми думаємо, що вони йдуть, я не можу вам сказати, що вони всі пішли", – зазначив він.
#BREAKING Russians starting to withdraw from Chernobyl nuclear site: Pentagon pic.twitter.com/3fBQ5aEibF— AFP News Agency (@AFP) March 30, 2022