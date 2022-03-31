Пентагон: войска рф отходят от Чернобыльской АЭС

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"Они (россияне - ред.) начинают перемещать часть своих войск, отходящих от Чернобыльского объекта и движутся к беларуси", - сказал американский чиновник, пишет france24.

"Мы думаем, что они уходят, я не могу вам сказать, что они все ушли", - отметил он.

#BREAKINGRussians starting to withdraw from Chernobyl nuclear site: Pentagonpic.twitter.com/3fBQ5aEibF