Пентагон: войска рф отходят от Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По информации Минобороны США, российские войска начинают отходить с территории Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и france24.
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"Они (россияне - ред.) начинают перемещать часть своих войск, отходящих от Чернобыльского объекта и движутся к беларуси", - сказал американский чиновник, пишет france24.
"Мы думаем, что они уходят, я не могу вам сказать, что они все ушли", - отметил он.
#BREAKINGRussians starting to withdraw from Chernobyl nuclear site: Pentagonpic.twitter.com/3fBQ5aEibF— AFP News Agency (@AFP)March 30, 2022