Енергоатом: підтвердилася інформація про окопи, які рашисти рили прямо в Рудому лісі

Цитата

“Зазначимо, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди – окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти”, - зазначили в Енергоатомі.

Деталі

За даними НАЕК, окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

Раніше

Як писав УНН, співробітники станції раніше повідомили агентству Reuters, що російські солдати, які захопили Чорнобильську АЕС, проїхали на своїй бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону під назвою "Рудий ліс", піднявши хмари радіоактивного пилу.