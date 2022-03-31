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Энергоатом: подтвердилась информация об окопах, которые рашисты рыли прямо в Рыжем лесу

Киев • УНН

 • 304979 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские оккупанты действительно строили фортификационные сооружения прямо в Рыжем лесу, поэтому неудивительно что они получили значительные дозы облучения и запаниковали. Об этом сообщили в среду в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Энергоатом: подтвердилась информация об окопах, которые рашисты рыли прямо в Рыжем лесу

Цитата

“Отметим, что подтвердилась информация о фортификационных сооружениях - окопы, которые рашисти строили прямо в Рыжем лесу - наиболее загрязненном во всей Зоне отчуждения. Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Поэтому среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда”, - отметили в Энергоатоме.

Детали

По данным НАЭК, оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь.

Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции.

Ранее

Как писал УНН, сотрудники станции раньше сообщили агентству Reuters, что российские солдаты, которые захватили Чернобыльскую АЭС, проехали на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием "Рыжий лес", подняв тучи радиоактивной пыли.

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