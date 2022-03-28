Російські солдати підняли радіоактивний пил у Чорнобильському "Рудому лісі", куди вирушили без захисту - Rеuters

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Так, два джерела агентства повідомили, що солдати у колоні не використали жодних протирадіаційних засобів. Другий співробітник станції сказав, що це було "самовбивче" для солдатів, тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в їхніх тілах.

Двоє українських робітників, які розмовляли з Reuters, чергували, коли російські танки увійшли до Чорнобиля 24 лютого, і захопили майданчик, де співробітники, як і раніше, відповідають за безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива та нагляд за реактором.

Обидва чоловіки сказали, що були свідками того, як російські танки та інша бронетехніка рухалися через "Рудий ліс", який є найбільш радіоактивно забрудненою частиною зони навколо Чорнобиля, приблизно за 100 км (65 миль) на північ від Києва.

Як повідомляється, рядові солдати, з якими розмовляв один із робітників, коли вони працювали разом з ним на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС.

Величезна територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, хто там не працює і не має спеціального дозволу, але Рудий ліс вважається настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

За словами двох співробітників, через зону пройшла російська військова колона. Один із них сказав, що вони їхали покинутою дорогою.

"Велика колона військової техніки проїхала дорогою відразу за нашим об'єктом, і ця дорога проходить повз Рудий ліс", — сказав один із джерел.

"Конвой підняв великий стовп пилюки. Багато датчиків радіаційної безпеки показали перевищення рівня", - повідомив він.

Виконувач обов'язків генерального директора Чорнобильської АЕС Валерій Сейда в цей час не знаходився на станції і не був свідком того, як російська колона йшла через Рудий ліс, але він сказав, що свідки розповідали йому, що російські військові машини їздили всюди навколо зони відчуження та могли пройти і Рудий ліс.

За словами робітників, фахівці російських військових, навчені роботі з радіацією, прибули на місце приблизно через тиждень після прибуття російських військ. Вони сказали, що російські фахівці теж не були одягнені у захисне спорядження.

Один із співробітників сказав, що розмовляв із деякими рядовими російськими солдатами на заводі.

"Коли їх запитали, чи вони знають про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого блоку (Чорнобильської АЕС), вони гадки не мали. Вони гадки не мали, на якому об'єкті вони знаходяться", — сказав він.

"Ми розмовляли зі звичайними солдатами. Все, що ми чули від них, було: це критично важлива інфраструктура. Ось і все", - сказав чоловік.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про масштабні пожежі у зоні відчуження. Зокрема, інформували, що в межах зони відчуження біля Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки загоряння, а боротися з лісовими пожежами українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність окупантів.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні.