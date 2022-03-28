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Российские солдаты подняли радиоактивную пыль в Чернобыльском "Рыжем лесу", куда отправились без защиты - Rеuters

Киев • УНН

 • 1522638 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Российские солдаты, захватившие Чернобыльскую АЭС, проехали на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием "Рыжий лес", подняв облака радиоактивной пыли. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на слова рабочих на месте происшествия, пишет УНН.

Российские солдаты подняли радиоактивную пыль в Чернобыльском "Рыжем лесу", куда отправились без защиты - Rеuters

Детали

Так, два источника агентства сообщили, что солдаты в колонне не использовали никаких противорадиационных средств. Второй сотрудник станции сказал, что это было "самоубийственно" для солдат, потому что радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в их телах.

Двое украинских рабочих, которые разговаривали с Reuters, дежурили, когда российские танки вошли в Чернобыль 24 февраля, и захватили площадку, где сотрудники по-прежнему отвечают за безопасное хранение отработавшего ядерного топлива и надзор за реактором.

Оба мужчины сказали, что были свидетелями того, как российские танки и другая бронетехника двигались через "Рыжий лес", который является наиболее радиоактивно загрязненной частью зоны вокруг Чернобыля, примерно в 100 км (65 миль) к северу от Киева.

Как сообщается, рядовые солдаты, с которыми разговаривал один из рабочих, когда они работали вместе с ним на объекте, не слышали о взрыве на ЧАЭС.

Обширная территория вокруг Чернобыля закрыта для всех, кто там не работает и не имеет специального разрешения, но Рыжий лес считается настолько загрязненным, что туда не пускают даже работников атомной станции.

По словам двух сотрудников, через зону прошла российская военная колонна. Один из них сказал, что они ехали по заброшенной дороге.

"Большая колонна военной техники проехала по дороге сразу за нашим объектом, и эта дорога проходит мимо Рыжего леса", — сказал один из источников.

"Конвой поднял большой столб пыли. Многие датчики радиационной безопасности показали превышение уровня", — сообщил он.

Исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС Валерий Сейда в это время не находился на станции и не был свидетелем того, как российская колонна шла через Рыжий лес, но он сказал, что свидетели рассказывали ему, что российские военные машины ездили повсюду вокруг зоны отчуждения и могли пройти и Рыжий лес.

По словам рабочих, специалисты российских военных, обученные работе с радиацией, прибыли на место примерно через неделю после прибытия российских войск. Они сказали, что российские специалисты тоже не были одеты в защитное снаряжение.

Один из сотрудников сказал, что разговаривал с некоторыми рядовыми российскими солдатами на заводе.

"Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого блока (Чернобыльской АЭС), они понятия не имели. Они понятия не имели, на каком объекте они находятся", — сказал он.

"Мы разговаривали с обычными солдатами. Все, что мы слышали от них, было: «Это критически важная инфраструктура". Вот и все", — сказал мужчина.

Напомним

Ранее сообщалось о масштабных пожарах в зоне отчуждения. В частности, информировали, что в пределах зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС продолжали фиксировать очаги возгорания, а бороться с лесными пожарами украинским спасателям препятствуют боевые действия и присутствие оккупантов.

Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опровергла информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне.

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