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Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области: пять человек ранены, среди них - волонтер

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, в результате чего пять человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В частности, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Уды, Казачья Лопань, Старица, Двуречная, Табаевка и другие населенные пункты.

В результате обстрела из РСЗО "Град" села Кучеровка Купянского района повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Ранения получили 3 мужчин – 50-ти, 51-го и 23-х лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела пгт Двуречная Купянского района ранения получил 47-летний волонтер, который помогал осуществлять эвакуацию населения. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь.

Также отмечается, что в области остается высокой минная опасность. Вчера возле поселка Лукьянцы Харьковского района на неизвестном взрывном предмете подорвался тракторист. 28-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток обезврежено 132 взрывоопасных предмета.

Дополнение

Накануне двое мужчин стали жертвами обстрелов российскими войсками Двуречной Харьковской области накануне, еще одна женщина ранена.

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