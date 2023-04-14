Окупанти за добу обстріляли три райони Харківщини: п'ять людей поранено, серед них - волонтер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Так, минулої доби під вогнем окупантів перебували Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" села Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя.
Також наголошується, що в області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля селища Лук'янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби знешкоджено 132 вибухонебезпечні предмети.
Доповнення
Напередодні двоє чоловіків стали жертвами обстрілів російськими військами Дворічної на Харківщині напередодні, ще одну жінку поранено.