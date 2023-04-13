Харківщина: двоє людей стали жертвами обстрілів Дворічної, ще одну поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Двоє чоловіків стали жертвами обстрілів російськими військами Дворічної на Харківщині напередодні, ще одну жінку поранено. Загалом ворог минулої доби обстріляв чотири райони області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгбов у Telegram, пише УНН.
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Зі слів голови ОВА, минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
"За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами", - повідомив Синєгубов.
У селі Сотницький Козачок Богодухівського району, з його слів, пошкоджено 2 приватні будинки. У селі Івашки - приватний будинок та трактор.
У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти, зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.