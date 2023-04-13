Харьковщина: два человека стали жертвами обстрелов Двуречной, еще один ранен

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Двое мужчин стали жертвами обстрелов российскими войсками Двуречной в Харьковской области накануне, еще одна женщина ранена. В целом враг за прошедшие сутки обстрелял четыре района области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегбов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

"По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами", - сообщил Синегубов.

В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района, по его словам, повреждены 2 частных дома. В селе Ивашки - частный дом и трактор.

В селе Кучеровка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения, отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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