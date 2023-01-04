Оккупанты за день обстреляли 5 громад Сумской области

Детали

▪️ Краснопольская громада: российские войска обстреляли приграничье из минометов (19 прилетов) и ударили противотанковой управляемой ракетой по территории громады.

▪️ Белопольская громада: враг вел огонь из минометов, 18 прилетов. В результате обстрела повреждена электролиния.

▪️ Шалыгинская громада: 1 прилет вражеского артснаряда.

▪️ Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из САУ, 4 прилета. Повреждена электролиния.

▪️ Середино-Будская громада: с территории россии было 12 прилетов из артиллерии по приграничью.

Что известно об обстрелах 4 января

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение. Повреждены 8 многоэтажных домов и здание детского сада.

Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. Соответствующие видео распространили местные паблики и Telegram-каналы.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли Никополь. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.