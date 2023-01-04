Оккупанты за день обстреляли 5 громад Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В течение дня россияне нанесли 55 ударов по Краснопольской, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской общинах Сумской области. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
▪️ Краснопольская громада: российские войска обстреляли приграничье из минометов (19 прилетов) и ударили противотанковой управляемой ракетой по территории громады.
▪️ Белопольская громада: враг вел огонь из минометов, 18 прилетов. В результате обстрела повреждена электролиния.
▪️ Шалыгинская громада: 1 прилет вражеского артснаряда.
▪️ Зноб-Новгородскую громаду враг обстрелял из САУ, 4 прилета. Повреждена электролиния.
▪️ Середино-Будская громада: с территории россии было 12 прилетов из артиллерии по приграничью.
Что известно об обстрелах 4 января
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение. Повреждены 8 многоэтажных домов и здание детского сада.
Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. Соответствующие видео распространили местные паблики и Telegram-каналы.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли Никополь. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.