Пошкоджені газопровід та лінія електропередач: окупанти обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти важкою артилерією обстріляли Нікопольський район, передає УНН.
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“Росіяни ударили з важкої артилерії саме по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди цілі”, — написав Резніченко.
У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.
Нагадаємо
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об’єкт цивільної інфраструктури на околиці міста. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Від обстрілів постраждала одна людина, яка отримала осколкове поранення.
Російська окупаційна армія атакувала Херсон фосфорними та світлозапальними снарядами. Відповідні відео поширили місцеві пабліки та Telegram-канали.