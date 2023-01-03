Нічна атака на Запоріжжя: пожежу ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на околиці міста. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували, передає УНН.
Цитата
"В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували", — написав Старух.
Деталі
Від удару постраждали також житлові будинки що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста.
Нагадаємо
Близько півночі російські війська атакували околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об’єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. Від обстрілів постраждала одна людина, яка отримала осколкове поранення.