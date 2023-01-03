Нічна атака на Запоріжжя: пожежу ліквідовано

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"В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували", — написав Старух.

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Від удару постраждали також житлові будинки що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста.

Нагадаємо

Близько півночі російські війська атакували околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об’єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. Від обстрілів постраждала одна людина, яка отримала осколкове поранення.