Російські війська атакували околиці Запоріжжя: горить інфраструктура
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на околиці міста. Внаслідок удару виникла пожежа та поранена людина, передає УНН.
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“Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об’єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа”, — написав Старух.
За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби.
Додамо
Керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська 3 січня пообіді обстріляли місто.
Також Краматорськ на Донеччині вночі 3 січня зазнав обстрілу з боку російської армії.