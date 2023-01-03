Російські війська атакували околиці Запоріжжя: горить інфраструктура

Цитата

“Ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту на об’єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа”, — написав Старух.

За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби.

Додамо

Керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська 3 січня пообіді обстріляли місто.

Також Краматорськ на Донеччині вночі 3 січня зазнав обстрілу з боку російської армії.