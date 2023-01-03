Российские войска атаковали окрестности Запорожья: горит инфраструктура

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“Враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилёта на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар”, — написал Старух.

По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы.

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Руководитель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска 3 января после обеда обстреляли город.

Также Краматорск в Донецкой области ночью 3 января подвергся обстрелу со стороны российской армии.