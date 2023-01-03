Российские войска атаковали окрестности Запорожья: горит инфраструктура
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар и ранен человек, передает УНН.
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“Враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилёта на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар”, — написал Старух.
По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы.
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Руководитель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска 3 января после обеда обстреляли город.
Также Краматорск в Донецкой области ночью 3 января подвергся обстрелу со стороны российской армии.