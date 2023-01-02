Окупанти вночі обстріляли Краматорськ — мер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Краматорськ на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook повідомив про нічний обстріл міста, передає УНН.
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"Краматорськ під ударом. Сидіть в укриттях, ніч неспокійна", — написав Гончаренко.
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Російська армія ввечері 2 січня атакувала місто Дружківка у Донецькій області. Під ворожий вогонь потрапило й село Яковлівка. Внаслідок обстрілів постраждало дві людини.
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