Оккупанты ночью обстреляли Краматорск — мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Краматорск в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook сообщил о ночном обстреле города, передает УНН.
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"Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная", — написал Гончаренко.
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Российская армия вечером 2 января атаковала город Дружковка в Донецкой области. Под вражеский огонь попало и село Яковлевка. В результате обстрелов пострадали два человека.
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