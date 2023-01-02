росія планує тривалу атаку "шахедами" – Зеленський

Цитата

"Цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що росія планує тривалу атаку "шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші", - заявив президент.

Додамо

Україна планує розробити безпілотники класу “повітря-повітря”, які зможуть збивати дрони-камікадзе на території країни.