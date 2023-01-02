россия планирует длительную атаку "шахедами" – Зеленский

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"Этими неделями ночи могут быть довольно беспокойными. У нас есть информация, что россия планирует длительную атаку "шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов потерпела провал, как и все остальные", - заявил президент.

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Украина планирует разработать беспилотники класса “воздух-воздух”, которые смогут сбивать дроны-камикадзе на территории страны.