россия планирует длительную атаку "шахедами" – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Цитата
"Этими неделями ночи могут быть довольно беспокойными. У нас есть информация, что россия планирует длительную атаку "шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов потерпела провал, как и все остальные", - заявил президент.
Добавим
Украина планирует разработать беспилотники класса “воздух-воздух”, которые смогут сбивать дроны-камикадзе на территории страны.