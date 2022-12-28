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Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря", здатні збивати "шахеди" - віце-прем'єр

Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря", здатні збивати "шахеди" - віце-прем'єр

Київ • УНН

 • 556562 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Україна планує розробити безпілотники класу “повітря-повітря”, які зможуть збивати дрони-камікадзе на території країни. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю AP, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, Україна закупила близько 1400 безпілотників Fly Eye, які використовуються для розвідки. За словами Федорова, наступним етапом після оснащення розвідувальними безпілотниками стане розробка ударних БПЛА.

“І наступний етап, коли ми більш-менш оснащені розвідувальними безпілотниками, - це ударні безпілотники, - сказав Федоров. - Це як дрони, що вибухають, так і безпілотники, які летять на відстань від трьох до десяти кілометрів і вражають цілі".

Міністр зазначає, що ситуація з дронами “кардинально зміниться у лютому-березні”. Крім того, Україна планує збільшити “кількість місій з ударними дронами”.

"Ми там говоримо про безпілотники, БПЛА, БПЛА, які ми розробляємо в Україні. Ну, у будь-якому разі, це буде наступний крок у розвитку технологій", — сказав він.

"Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться в лютому чи березні", — зазначив він.

Федоров додав, що його команда зараз присвячує 70% свого часу військовим технологіям, і забезпечення армії безпілотниками входить до її основних завдань.

Доповнення

Останніми тижнями росія використовувала безпілотники іранського виробництва Shahed для своїх авіаударів по українській території, на додаток до ракет, крилатих ракет і артилерійських атак.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти почали випускати по Україні дрони іранського виробництва Shahed-131, які менші за Shahed-136.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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