Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря", здатні збивати "шахеди" - віце-прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Україна планує розробити безпілотники класу “повітря-повітря”, які зможуть збивати дрони-камікадзе на території країни. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю AP, пише УНН.
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Як зазначається, Україна закупила близько 1400 безпілотників Fly Eye, які використовуються для розвідки. За словами Федорова, наступним етапом після оснащення розвідувальними безпілотниками стане розробка ударних БПЛА.
“І наступний етап, коли ми більш-менш оснащені розвідувальними безпілотниками, - це ударні безпілотники, - сказав Федоров. - Це як дрони, що вибухають, так і безпілотники, які летять на відстань від трьох до десяти кілометрів і вражають цілі".
Міністр зазначає, що ситуація з дронами “кардинально зміниться у лютому-березні”. Крім того, Україна планує збільшити “кількість місій з ударними дронами”.
"Ми там говоримо про безпілотники, БПЛА, БПЛА, які ми розробляємо в Україні. Ну, у будь-якому разі, це буде наступний крок у розвитку технологій", — сказав він.
"Я вже можу сказати, що ситуація з безпілотниками кардинально зміниться в лютому чи березні", — зазначив він.
Федоров додав, що його команда зараз присвячує 70% свого часу військовим технологіям, і забезпечення армії безпілотниками входить до її основних завдань.
Доповнення
Останніми тижнями росія використовувала безпілотники іранського виробництва Shahed для своїх авіаударів по українській території, на додаток до ракет, крилатих ракет і артилерійських атак.
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти почали випускати по Україні дрони іранського виробництва Shahed-131, які менші за Shahed-136.