рф начала использовать по Украине еще и меньший иранский дрон Shahed-131 – ПС ВСУ

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«Первое применение — БПЛА Shahed-136, а сейчас еще применяют Shahed-131, это меньшая версия. Они маркируют „Герань-2“, а это „Герань-1“. Мы прекрасно понимаем, что это оба иранских дрона. Никаких „гераней“ у них не растет», – рассказал Игнат.

Дополнение

С 7 декабря было сбито 67 дронов-камикадзе иранского производства «Shahed». оккупанты последний раз запустили по Украине наибольшее количество дронов.

За два месяца россия применила против Украины 127 «Шахедов» и 300 крылатых ракет.