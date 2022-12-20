Атака 19 грудня була найбільшою за кількістю "шахедів" - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. З 7 грудня було збито 67 дронів-камікадзе іранського виробництва «Shahed». Окупанти крайній раз запустили по Україні найбільшу кількість дронів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«З Днем святого Миколая рашисти привітали нас одним з найбільших по шахедних обстрілах, по кількості мається на увазі, тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Таку кількість «Шахедів» вони ще не випускали. І маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збитих, не всі вдається збивати», - розповів Ігнат.
Деталі
Він розповів, що росіяни наразі почали застосовувати інші локації для запуску «Шахедів».
«Зараз вони застосовують («Шахеди» - ред.) з іншої локації, раніше це був окупований Крим та Херсонська область. Зараз вони перемістили точки запуску у Краснодарський край, це східне узбережжя Азовського моря, саме з відти, цього напрямку «Шахеди» летять», - зазначив Ігнат.
Доповнення
У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Загалом із 35 дронів ППО "відмінусувало" 30 одиниць.
Президент Зеленський повідомляв, що росія отримала у новій партії від Ірану 250 “шахедів”.