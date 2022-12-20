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Атака 19 декабря была самой большой по количеству "шахедов" - Воздушные силы

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. С 7 декабря было сбито 67 дронов-камикадзе иранского производства «Shahed». Оккупанты последний раз запустили по Украине наибольшее количество дронов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«С Днем святого Николая рашисты поздравили нас одним из самых больших по шахедным обстрелам, по количеству подразумевается, потому что 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Такое количество «шахедов» они еще не выпускали. И есть с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. Это только сбитые, не все удается сбивать», - рассказал Игнат.

Детали

Он рассказал, что россияне начали применять другие локации для запуска «Шахедов».

«Сейчас они применяют («Шахеды» – ред.) из другой локации, раньше это был оккупирован Крым и Херсонская область. Сейчас они переместили точки запуска в Краснодарский край, это восточное побережье Азовского моря, именно из этого направления «Шахеды» летят», - отметил Игнат.

Дополнение

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. В общей сложности из 35 дронов ПВО "отминусовало" 30 единиц.

Президент Зеленский сообщал, что россия получила в новой партии от Ирана 250 “шахедов”.

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