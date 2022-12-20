рф почала використовувати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131 – ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські окупанти почали випускати по Україні дрони іранського виробництва Shahed-131, які менші за Shahed-136. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Перше застосування — БПЛА Shahed-136, а зараз ще застосовують Shahed-131, це менша версія. Вони маркують „Герань-2“, а це „Герань-1“. Ми розуміємо прекрасно, що це обидва іранських дрони. Ніяких „гераней“ у них не росте», - розповів Ігнат.
Доповнення
З 7 грудня було збито 67 дронів-камікадзе іранського виробництва «Shahed». Окупанти крайній раз запустили по Україні найбільшу кількість дронів.
За два місяці росія застосувала проти України 127 «Шахедів» та 300 крилатих ракет.