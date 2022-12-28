Украина планирует разработать дроны класса “воздух-воздух”, способные сбивать “шахеды” - вице-премьер

Детали

Как отмечается, Украина закупила около 1400 беспилотников Fly Eye, используемые для разведки. По словам Федорова, следующим этапом, после оснащения разведывательными беспилотниками, станет разработка ударных БПЛА.

"И следующий этап, когда мы более-менее оснащены разведывательными беспилотниками, - это ударные беспилотники, - сказал Федоров. - Это как дроны, которые взрываются, так и беспилотники, которые летят на расстояние от трех до десяти километров и поражают цели".

Министр отмечает, что ситуация с дронами “кардинально изменится в феврале-марте”. Кроме того, Украина планирует увеличить “количество миссий с ударными дронами”.

"Мы там говорим о беспилотниках, БПЛА, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. Ну, в любом случае, это будет следующий шаг в развитии технологий", — сказал он.

"Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте", — отметил он.

Федоров добавил, что его команда сейчас посвящает 70% своего времени военным технологиям, и обеспечение армии беспилотниками входит в число ее основных задач.

Дополнение

В последние недели россия использовала беспилотники иранского производства Shahed для своих авиаударов по украинской территории, в дополнение к ракетам, крылатым ракетам и артиллерийским атакам.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты начали выпускать по Украине дроны иранского производства Shahed-131, которые меньше Shahed-136.