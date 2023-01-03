Ночная атака на Запорожье: пожар ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали, передает УНН.
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"В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали", — написал Старух.
Детали
От удара пострадали также жилые дома расположенные рядом. На месте работают спасательные и коммунальные службы города.
Напомним
Около полуночи российские войска атаковали окраины Запорожья. В результате прилета на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение.