Ночная атака на Запорожье: пожар ликвидирован

Цитата

"В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали", — написал Старух.

Детали

От удара пострадали также жилые дома расположенные рядом. На месте работают спасательные и коммунальные службы города.

Напомним

Около полуночи российские войска атаковали окраины Запорожья. В результате прилета на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение.