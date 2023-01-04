Повреждены газопровод и линия электропередач: оккупанты обстреляли Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли Никопольский район, передает УНН.
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“Россияне ударили из тяжелой артиллерии именно по районному центру. В жилые кварталы Никополя прилетели с десяток вражеских снарядов. Люди целы”, — написал Резниченко.
В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
Напомним
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. От обстрелов пострадал один человек, который получил осколочное ранение.
Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. Соответствующие видео распространили местные паблики и Telegram-каналы.