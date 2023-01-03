Росіяни обстріляли Херсон фосфорними снарядами

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Пізно ввечері, 3 січня, російські військові обстріляли Херсон фосфорними та світлозапальними снарядами. Наразі інформації зі сторони представників влади — немає.

Нагадаємо

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на околиці міста. Внаслідок удару виникла пожежа та поранена людина.