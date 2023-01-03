Россияне обстреляли Херсон фосфорными снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Российская оккупационная армия атаковала Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. Соответствующие видео распространили местные паблики и Telegram-каналы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Поздно вечером, 3 января, российские военные обстреляли Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. На данный момент информации со стороны представителей власти — нет.
Напомним
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар и ранен человек.