Россияне обстреляли Херсон фосфорными снарядами

Детали

Поздно вечером, 3 января, российские военные обстреляли Херсон фосфорными и световоспламеняющимися снарядами. На данный момент информации со стороны представителей власти — нет.

Напомним

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города. В результате удара возник пожар и ранен человек.