Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено 8 багатоповерхових будинків та дитсадок

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«За попередньою інформацією внаслідок нічного прильоту в одному з районів міста ушкоджено 8 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та зруйновано балкони. Окрім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах. Також відомо про ще одну постраждалу людину. На щастя її життю нічого не загрожує - жінка отримала легкі поранення», - написав Куртєв.

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За його словами, поруч з будинками зараз величезна сорокаметрова воронка та стоять понівечені автомобілі.

«Рашистська ракета не влучила в самі багатоповерхівки й всі люди живі. Повна інформація про наслідки атаки на цей час ще встановлюється. Співробітники районної адміністрації працюють на місцях ще з ночі, а комунальники - з самого ранку», - розповів Куртєв.

Окрім того, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram опублікував фото наслідків нічної атаки росіян.

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Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на околиці міста.