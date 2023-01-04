Ракетный удар по Запорожью: повреждены 8 многоэтажных домов и детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за ночного ракетного обстрела Запорожья повреждены 8 многоэтажных домов и здание детского сада. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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«По предварительной информации в результате ночного прилета в одном из районов города повреждены 8 многоэтажных домов. В них повылетали окна и разрушены балконы. Кроме того, пострадало здание детского сада. Там тоже выбиты стекла и частично повреждена крыша. Также известно о еще одном пострадавшем человеке. К счастью его жизни ничего не угрожает - женщина получила легкие ранения», - написал Куртев.
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По его словам, рядом с домами сейчас огромная сорокаметровая воронка и стоят изуродованные автомобили.
«Рашистская ракета не попала в сами многоэтажки и все люди живы. Полная информация о последствиях атаки на данный момент еще устанавливается. Сотрудники районной администрации работают на местах еще с ночи, а коммунальщики - с самого утра», - рассказал Куртев.
Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram опубликовал фото последствий ночной атаки россиян.
Ранее
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российская армия атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине города.