Окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини

Деталі

▪️ Краснопільська громада: російські війська обстріляли прикордоння із мінометів (19 прильотів) та ударили протитанковою керованою ракетою по території громади.

▪️ Білопільська громада: ворог вів вогонь із мінометів, 18 прильотів. В результаті обстрілу пошкоджено електролінію.

▪️ Шалигинська громада: 1 приліт ворожого артснаряду.

▪️ Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із САУ, 4 прильоти. Пошкоджено електролінію.

▪️ Середино-Будська громада: з території росії було 12 прильотів з артилерії по прикордонню.

Що відомо про обстріли 4 січня

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія атакувала об’єкт цивільної інфраструктури на околиці міста. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Від обстрілів постраждала одна людина, яка отримала осколкове поранення. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків та будівлю дитячого садка.

Російська окупаційна армія атакувала Херсон фосфорними та світлозапальними снарядами. Відповідні відео поширили місцеві пабліки та Telegram-канали.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти важкою артилерією обстріляли Нікополь. У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.