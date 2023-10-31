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Оккупанты за день четыре раза обстреляли Никопольщину: поврежден инфраструктурный объект

Киев • УНН

 • 36914 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отчитался о ситуации с безопасностью на Днепропетровщине и сообщил, что за день рф 4 раза обстреляла Никопольщину, пишет УНН.

Оккупанты за день четыре раза обстреляли Никопольщину: поврежден инфраструктурный объект

Цитата

«За день враг 4 раза обстрелял Никопольщину и применил 2 дрона–камикадзе.

Били по самому Никополю, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской громадам. В последней поврежден инфраструктурный объект.

К счастью, люди не пострадали. В других громадах области было спокойно», - написал Николай Лукашук.

Напомним

По состоянию на 30 октября российские военные в течение суток 6 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В частности, районный центр захватчики атаковали дронами-камикадзе и артиллерией. Кроме того, армейцы рф нанесли удары по жителям Мировской и Марганецкой громад. 

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