Окупанти за день чотири рази обстріляли Нікопольщину: пошкоджений інфраструктурний об’єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відзвітував про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та повідомив, що за день рф 4 рази обстріляла Нікопольщину, пише УНН.
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«За день ворог 4 рази обстріляв Нікопольщину та застосував 2 дрони–камікадзе.
Били по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджений інфраструктурний об’єкт.
На щастя, люди не постраждали. В інших громадах області було спокійно»,- написав Микола Лукашук.
Нагадаємо
Станом на 30 жовтня російські військові впродовж доби 6 разів атакували Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Зокрема, районний центр загарбники атакували дронами-камікадзе та артилерією. Крім того, армійці рф завдали ударів по мешканцях Мирівської та Марганецької громад.
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