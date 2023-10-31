На Дніпропетровщині приземлили ворожий дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області, у Криворізькому районі, сили ППО відпрацювали і приземлили ворожий безпілотник, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Наша ППО – сила. У Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник. Дякую за влучну роботу!" - написав Лисак у Телеграм.
Нагадаємо
росіяни 30 жовтня ввечері напередодні обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Нікопольщині. Уночі тричі накрили і сам Нікополь. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь загасили рятувальники.