В Днепропетровской области приземлили вражеский дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Днепропетровской области, в Криворожском районе, силы ПВО отработали и приземлили вражеский беспилотник, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Наша ПВО – сила. В Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник. Спасибо за удачную работу!" - написал Лысак в Телеграм.
Напомним
россияне 30 октября вечером накануне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Никопольщине. Ночью трижды накрыли и сам Никополь. Горели летняя кухня и хозяйственная постройка. Огонь потушили спасатели.