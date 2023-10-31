Нічні обстріли Дніпропетровщини: пошкоджені 8 приватних будинків і авто
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. росіяни ввечері напередодні обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Нікопольщині. Уночі тричі накрили і сам Нікополь. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь загасили рятувальники. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За інформацією, через ворожий обстріл пошкоджені також 8 приватних будинків. Побиті 4 сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередачі.
Рятувальники продовжують обстежувати територію міста. Загиблих чи поранених немає.
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