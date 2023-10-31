Стали відомі наслідки нічної атаки на Полтавщину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. російська армія ракетами атакувала Миргородський район Полтавщини. Минулося без постраждалих та пошкоджень інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
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«Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.
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Окрім Полтавщини, уночі ППо працювала на Хмельниччині та у Миколаївській області.
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